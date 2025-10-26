Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, mevcut düzenlemeler gereği bugün itibarıyla saatleri bir saat geri alarak kış saati uygulamasına geçti. Ancak bu uygulamanın geleceği bir kez daha tartışma konusu oldu.

Türkiye’nin 2016’da tamamen terk ettiği mevsimsel saat değişikliği sistemi, Avrupa’da enerji tasarrufu sağlamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Son olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uygulamanın 2026 yılına kadar kaldırılması çağrısında bulunarak tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Sanchez, 2001’de AB standardı haline gelen sistemin “artık anlamsız hale geldiğini” ifade etti.

Sanchez’e, Finlandiya ve Polonya gibi ülkeler de destek verirken, AB Komisyonu 2018’de, Avrupa Parlamentosu (AP) ise 2019’da saat değişikliğinin kaldırılmasına olumlu yaklaşmıştı.

“Enerji tasarrufu dönemi sona erdi”

Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, 23 Ekim’de Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Günümüz teknolojisi ve dijitalleşmeyle bu sistem artık hiçbir sektörde enerji tasarrufu sağlamıyor. Mevsimsel saat değişikliği toplum için gereksiz bir karmaşıklık kaynağı haline geldi” sözleriyle tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Uygulamanın kaldırılması konusunda üye ülkeler arasında görüş birliği sağlanamadığı için bugüne kadar somut bir adım atılamadı. Eğer AB ülkeleri saat değişikliğini tamamen kaldırmaya karar verirse, yaz saati ya da kış saatinin daimi hale getirilmesi yönünde bir tercih yapmak zorunda kalacaklar.

Avrupa genelinde tartışmalar sürerken, uzmanlar bu sistemin enerji tasarrufu yerine biyolojik düzeni olumsuz etkilediğini belirtiyor.