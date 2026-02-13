Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Şişli’de düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 10 sanıkla ilgili yargı süreci tamamlandı.

“Şişli Mitingi” davasında karar

Kamuoyunda “Şişli mitingi davası” olarak anılan dosyada, 26 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen mitinge katılan 10 kişi hakkında, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” ile “toplantı ve yürüyüşlere silah veya benzeri aletlerle katılma ve kendini tanınmayacak hale getirerek iştirak etme” suçlamaları yöneltilmişti.

Mahkemeden beraat hükmü

Yargılamayı yürüten İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, dosya kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda sanıkların beraatine karar verdi. Mahkeme, atılı suçların unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak 10 kişi hakkında ayrı ayrı beraat hükmü kurdu.