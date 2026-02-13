Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü dönemde başlatılan soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, uyuşturucu ve kara para dosyalarında mevcut işleyişin süreceğini belirtirken, TBMM’deki yemin töreninde yaşanan tartışmalara ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

İstanbul’daki soruşturmalar gündemde

Akın Gürlek, tv100 ekranlarında yayımlanan programda gazeteci Murat Kelkitlioğlu’nun sorularını yanıtladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde yürütülen soruşturmaların akıbetine ilişkin soruya cevap veren Gürlek, dosyaların mevcut prosedür çerçevesinde ilerlediğini ifade etti.

“Süreçler aynı şekilde işleyecek”

Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarına ilişkin konuşan Gürlek, yürütülen çalışmaların kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Soruşturmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Gürlek, herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Meclis’teki yemin töreni tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yemin töreni sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmesi sorulan Gürlek ise bu konuda görüş bildirmek istemedi. Bakan Gürlek, söz konusu soruya “Bu konulara cevap vermek istemiyorum” yanıtını verdi.