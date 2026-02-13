Son Mühür- Yetişkin içerik platformu OnlyFans üzerinden elde edilen gelirlerin kara para olarak aklandığı iddiaları üzerine İstanbul merkezli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, dijital platformlardan sağlanan kazançların farklı şirketler ve finansal işlemler aracılığıyla aklandığını değerlendiriyor.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli yürütülen çalışmada 8 farklı ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli ile 2 şirkete işlem yapıldığı kaydedildi.

300 milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

Yetkililer, soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon TL değerindeki 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulduğunu açıkladı. Şüphelilerin dijital gelirlerini farklı hesaplar üzerinden yönlendirerek akladığı değerlendiriliyor.

Çok yönlü inceleme sürüyor

Yetkililer, mali hareketlerin yanı sıra dijital kayıtların da kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve ek delillerin araştırıldığı öğrenildi.