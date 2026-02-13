İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün kamu kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yeni delillere ulaşıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme ağını ortaya çıkarmaya yönelik teknik ve fiziki takip çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ankesörlü büfe telefonları üzerinden ankesörlü kart sistemi kullanarak örgütsel iletişim kurdukları belirlendi. İtirafçı beyanlarının da dosyada yer aldığı öğrenildi.

11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmış ya da halen aktif olarak çalışan 94 vergi müfettişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Firari şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İhraç ve aktif görevde olan isimler listede yer aldı

Haklarında işlem yapılan kişilerin bir bölümünün daha önce kamu görevinden ihraç edildiği, bir bölümünün ise aktif görevde bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine ilişkin değerlendirmelerin soruşturma dosyasına yansıdığı ifade edildi.