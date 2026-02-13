Son Mühür- ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı skandalda İngiliz Kraliyet Ailesi’ne yönelik çarpıcı iddialar gündeme geldi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in de adının geçtiği dosyada, oğlu Prince Andrew hakkında ortaya atılan sus payı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İddialara göre, Epstein mağduru Virginia Giuffre’ye milyonlarca sterlin ödeme yapıldığı ve bu ödemenin Kraliyet Ailesi üyelerinin katkısıyla karşılandığı öne sürüldü.

12 milyon sterlinlik ödeme iddiası

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı süreçte gündeme gelen dosyada, Giuffre’ye toplam 12 milyon sterlin ödendiği ileri sürüldü.

Ödemenin detaylarına ilişkin öne sürülen iddialar şöyle:

7 milyon sterlin Kraliçe II. Elizabeth tarafından,

3 milyon sterlin Prens Philip’e ait mülklerden,

1,5 milyon sterlin ise o dönem Galler Prensi olan Charles III’tan borç alındı.

Saray kaynaklarına dayandırılan iddialarda, yaklaşık dört yıl önce alınan borcun henüz tamamen geri ödenmediği belirtildi.

İsviçre’deki şale satışa çıkarıldı

Prince Andrew’un borcunu kapatmak amacıyla İsviçre’de bulunan şale tipi dağ evini satmak istediği ancak satıştan elde edilen gelirin borcu karşılamaya yetmediği iddia edildi.

Kraliyet çevrelerinden aktarılan değerlendirmelerde, Andrew’un Epstein ile ilişkisine dair ailesine gerçeği tam olarak anlatmadığı öne sürüldü.

“Yalanları satın aldılar” iddiası

Saray kaynaklarından biri, Andrew hakkında ortaya atılan suçlamaların Kraliyet Ailesi içinde ciddi bir krize yol açtığını savundu.

Aynı kaynak, Giuffre’ye yapılan ödemenin aile tarafından karşılandığını belirterek, “Sorunun büyümemesi için ödeme yapıldı” iddiasında bulundu.

Prens Philip’ten gelen paraya ilişkin ise, Edinburgh Dükü’nün birikimlerinin böyle bir ödeme için kullanılacağını öngöremeyeceği ifade edildi.

Unvanlar geri alındı

Prince Andrew’un Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde de yer almıştı. Giuffre, 17 yaşındayken Andrew ile ilişkiye zorlandığını iddia etmişti.

Tüm suçlamaları reddeden Andrew, Kraliyet Ailesi’ne zarar vermemek gerekçesiyle York Dükü unvanı dahil birçok resmi görevinden çekilmişti. Artan kamuoyu baskısı sonrası “Prens” unvanı da geri alınmıştı.

Ayrıca Andrew’un uzun yıllar kaldığı Royal Lodge için düşük kira ödediği ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline aldığı yönündeki bilgiler de parlamentoda tartışma konusu olmuştu.

Süreçte Windsor’daki konutunu boşaltan Andrew’un, Kral Charles’ın özel mülkü olan Sandringham arazisindeki bir çiftlik evine taşındığı aktarılmıştı.

Sarah Ferguson ve vakıf iddiaları

Prince Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’un da Epstein ile geçmişte bağlantısının ortaya çıktığı, bazı vakıfların Ferguson ile ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi. Adını taşıyan bir vakfın da faaliyetlerini durdurduğu öne sürüldü.

Virginia Giuffre’nin ölümü

Epstein davasının en dikkat çeken isimlerinden Virginia Giuffre’nin 2025 yılında hayatına son verdiği bildirildi.

Giuffre’nin yıllar süren hukuk mücadelesi, Epstein dosyasının uluslararası kamuoyunda gündemde kalmasına neden olmuştu.