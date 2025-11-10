Türkiye'nin geleneksel yılbaşı heyecanı için geri sayım resmen başladı. Milli Piyango'nun 2025 Özel Yılbaşı Çekilişi’nde dağıtılacak ikramiye tutarı rekor seviyelere ulaştı. Büyük ikramiye tam 800 milyon TL olarak belirlenirken, oyun severlere dağıtılacak toplam ikramiye miktarının ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olduğu duyuruldu. Önceki yılda olduğu gibi, bu sene de büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olması dikkat çekiyor.

Biletler satışta: Fiyatlar ve erişim kanalları

Yılbaşı biletleri 9 Kasım itibarıyla Milli Piyango'nun yetkili satış noktalarında ve dijital mecralarda satışa sunuldu. Bilet fiyatları, çeyrek bilet için 200 TL, yarım bilet için 400 TL ve tam bilet için 800 TL olarak belirlendi. Oyun meraklıları, biletlerini fiziki bayilerin yanı sıra, millipiyangoonline.com adresi, mobil uygulama ve anlaşmalı online platformlar (Misli, Nesine, Bilyoner, Hipodrom.com, Bi'talih, Atyarışı.com, Altılıganyan.com) üzerinden temin edebilecekler.

Büyük ikramiye kuralı değişmedi: Tamamı dağıtım garantili

800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantisi altında. Bu özel kurala göre, büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında bilet payına bakılmaksızın eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca çekiliş, büyük ikramiye satılan bilete çıkana dek devam edecek. Bu, ikramiyenin satılmayan biletlere isabet etmesi durumunda dahi, ödülün satılan biletlere pay edileceği anlamına geliyor.

Çekiliş ve kurallar: 31 Aralık gecesi canlı yayın

Toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL’lik ikramiyenin dağıtılacağı özel çekiliş, 31 Aralık gecesi televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Tüm sonuçlar ve amorti ikramiyeleri dahil olmak üzere bilet sorgulamaları millipiyangoonline.com adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Milli Piyango’da ikramiyeler tam, yarım ve çeyrek bilet oranında ödenir. Ayrıca son kazanan kategori olan amortide iki farklı numara (0-4 ve 5-9) çekilirken, teselli kategorisi ise büyük ikramiyenin tek rakamla farklı olduğu biletleri kapsıyor. Büyük ikramiyenin satılan 4 çeyrek veya 2 yarım bilete isabet etmeme ihtimaline karşın, ikramiyenin tamamı bilet payına bakılmaksızın satılan biletler arasında bölüştürülecek.