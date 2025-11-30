Bu yıl büyük ikramiyenin 800 milyon lira, toplam dağıtılacak ikramiyenin ise 4 milyar 644 milyon 700 bin lira olacağı açıklanırken, bayiler vatandaşın sanal oyunlara yöneldiğini ve ekonomik nedenlerle ortak bilet alma eğiliminin arttığını belirtiyor.

“Satışlar neredeyse durdu, tarihin en kötü dönemindeyiz”

Biletlerin çeyreği 200, yarımı 400, tamı ise 800 liradan satışa sunulurken, Konak Meydanı’ndaki bayilerin çoğu önceki yıllara kıyasla ciddi bir düşüş yaşandığını ifade ediyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, talebin yok denecek kadar az olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

“Hiç hareketlilik yok. Tarihin en kötü günlerini yaşıyoruz, satışlarımız çok düşük. Toplum piyangodan uzaklaştı, sanala kaydı. Oradan da yasa dışına. Esnafımız zor durumda. Eskiden burada 30 bayi vardı, şimdi yaşayan sekiz-on bayi kaldı. Bunlar son nesil olabilir; bir iki sene sonra tamamen bitebilir.”

“Türkiye hızlı bir şekilde kumarhaneye döndü”

Çakmak, özelleştirme sonrası yaşanan sürecin sektörü olumsuz etkilediğini dile getirerek, yasa dışı ve dijital oyunlara yönelişin hızla arttığını söyledi:

“İnsanlar artık devamlı oynayabilecekleri oyunlara yöneldi. İş insanları ve esnaf bile bu yüzden battı. Çok büyük bir facia var. Cumhurbaşkanımıza bir dosya hazırlıyoruz. Çünkü insanlar evine, çocuğuna para yetiştiremiyor; bağımlılık her şeyi tüketiyor. Tekel bayilerine, kahvelere makine dağıtıldı. İnsanları önce oralardan alıştırdılar, sonra internete taşıdılar. Şirketler internette bonus veriyor, vatandaş bu şekilde çekiliyor. Paralar yurt dışına gidiyor.”

“Biletler elimizde kalabilir, emekli sadece bir çeyrek alıyor”

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü vurgulayan Çakmak, biletlerin elde kalabileceğini ifade etti:

“Biletler büyük ihtimalle elimizde kalacak. Emekli ancak bir tane çeyrek bilet alıyor. Eskiden seri bilet alan müşterilerimiz şimdi internete kaydı. Geçim sıkıntısı çok büyük. Emeklinin, asgari ücretlinin hali ortada.”

“İyi yönetilmiyor, devlet kontrolüne dönmeli”

Özelleştirmenin ardından Milli Piyango yönetimine ilişkin ciddi güven sorunları yaşandığını belirten Çakmak, şu sözleri kullandı:

“Bizimle iletişim bile kurmuyorlar. Tekel bayilerine, büfelere bayilik vermeden dağıtım yapıyorlar; ‘kazı kazan’ın boyalı olup olmadığını bile bilmiyoruz. Kendine saygısı olmayan bir şirket. Bu firmanın el çekmesi, devlet idaresine dönülmesi lazım. Buna sadece Cumhurbaşkanı güç yetirebilir. Çok büyük bir lobi, milyar dolarlara hükmediyorlar. Kumar bağımlılığı ancak 30–35 yılda çözülür, daha ileri gitmeden önlem alınmalı.”

“Vatandaş bilete bile ortak olmaya başladı”

Konak Meydanı’nda bilet satan Gülnaz Ok, ekonomik gerekçelerle tek bir biletin bile pahalı geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Satışlarımız çok düşük. Marketlerde bile satış var, herkes satıyor. Bu da bizi etkiliyor. Birçok kişi ‘maaşı alınca alırım’ ya da ‘ortak alırım’ diyor. Kurbanlık gibi, 2-3 kişi birleşerek bilet almaya başladılar çünkü tek kişinin gücü yetmiyor.”

“30 yıldır buradayım, bu yıl en düşük başlangıç”

Bir diğer bayi Yasemin Zeytinli ise internet üzerinden oyun oynanmasının satışları ciddi biçimde azalttığını söyledi:

“Bilet fiyatları normal; geçen sene çeyrek 150 liraydı bu yıl 200 lira oldu. 30 yıldır buradayım, bu sene işe çok daha düşük başladık. Şimdi herkes telefonundan, internetten oynuyor. Bu yüzden bilet satışları her geçen yıl azalıyor.”