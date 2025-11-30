Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi’nin, öğrencilerin yaya güvenliğini önceliklendiren ve sürücülerin dikkatini artırmayı hedefleyen yenilikçi projesi ‘Renkli Yol Uygulaması’, Akarcalı Mahallesi’ndeki Yeşiltepe İlkokulu’nun bulunduğu sokakta başarıyla tamamlandı. Uygulama sayesinde okul yolu hem çok daha emniyetli hale geldi hem de rengârenk görsellerle estetik bir kimlik kazandı.

Yeşiltepe İlkokulu yolunda kapsamlı yenileme ve boyama çalışması

Akarcalı Mahallesi 1088 Sokak’ta yer alan Yeşiltepe İlkokulu’nun sokağı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir şekilde yenilendi. İlk aşamada baştan sona kazılarak sıfırdan asfaltlanan sokakta, yolun kalitesi artırıldı. Ardından projenin ikinci safhası olan Renkli Yol Uygulaması hayata geçirildi. Çalışma kapsamında, okulun hemen önündeki alan canlı renklerle boyanarak, dikkat çekici desenler ve geometrik şekillerle süslendi.

Amaç sürücü farkındalığını artırmak ve güvenliği sağlamak

Tamamlanan bu estetik ve fonksiyonel çalışma, hem öğrenci ve velilerden hem de Akarcalı Mahallesi sakinlerinden büyük beğeni topladı. Rengârenk boyama sayesinde, sokağı kullanan sürücülerin farkındalık seviyesi görünür şekilde yükseltildi. Bu uygulama ile öğrencilerin okula gidiş gelişleri sırasında yaya güvenliği önemli ölçüde artırılırken, çocuklar da okula ulaşım için kendilerini bekleyen cıvıl cıvıl bir yola kavuşmuş oldu.

Başkan Mutlu: "En sevilen uygulama devam edecek"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu uygulamanın önemine dikkat çekerek, çocukların güvenliğinin kendileri için en büyük öncelik olduğunu belirtti. Mutlu, daha önce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Mustafa Öğütveren İlkokulu'nun sokaklarında da uygulanan projenin devam edeceğini vurguladı. Başkan Mutlu, “Çocuklarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onların okula güven içinde gidip gelmeleri ve okul girişinde her gün rengârenk, neşeli bir yoldan geçmeleri bizim için önemlidir. Daha güvenli ve yaşanabilir bir Konak hedefiyle yaptığımız çalışmalar arasında, özellikle çocukların çok sevdiği Renkli Yol Uygulamamızı sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.