İslam aleminde manevi iklimin doruğa çıktığı üç aylar, her yıl miladi takvime göre farklı tarihlerde idrak edilir. Vatandaşlar, 1 Ocak 2026 tarihinin mübarek günlere denk gelip gelmediğini ve bu günde oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yılki dini günler ile miladi takvimin kesişimi, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için önemli bir detay oluşturuyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan eski tarihli bilgiler, üç ayların başlangıcı konusunda kafa karışıklığına neden olabiliyor.

Müslümanlar için nafile oruç, yılın her günü tutulabilen bir ibadet olmakla birlikte, sadece bayram günlerinde mekruh sayılır. 1 Ocak tarihi, dini açıdan oruç tutmanın yasaklandığı günlerden biri değildir. Aksine, 2026 yılında bu tarih, mübarek Recep ayının içine denk geldiği için manevi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda, niyet ederek oruç tutmak isteyenler için herhangi bir dini engel bulunmuyor.

1 Ocak 2026 Üç Ayların Hangi Gününe Denk Geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıcı olan Recep ayı, 21 Aralık 2025 tarihinde başladı. Dolayısıyla 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Recep ayının 11. veya 12. gününe tekabül ediyor. Paylaşılan bazı kaynaklarda 1 Ocak tarihinin "üç ayların başlangıcı" olarak gösterilmesi, geçtiğimiz yıllara (örneğin 2025) ait verilerden kaynaklanıyor. Bu yıl 1 Ocak, halihazırda idrak edilen üç ayların manevi atmosferi içinde yer alıyor.

Diyanet'in Recep ve Şaban Ayı Orucu Hakkındaki Görüşü

Dini kaynaklarda, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesine dair kesin bir emir bulunmaz. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu aylarda sık sık oruç tuttuğu ancak Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmediği rivayet edilir. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda şu bilgiyi paylaşıyor: "Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir." Dolayısıyla 1 Ocak günü de bu nafile ibadet kapsamında değerlendirilebilir.

Resmi Tatil ve İbadet Dengesi

1 Ocak günü, Türkiye'de resmi yılbaşı tatili olarak uygulanır. Çalışanlar için bir dinlenme günü olan bu tarih, aynı zamanda kaza veya nafile orucu tutmak isteyenler için fiziksel bir kolaylık sağlar. Dini açıdan özel bir "yılbaşı orucu" kavramı bulunmamakla birlikte, Recep ayı içerisinde bulunulması sebebiyle bu günü oruçlu geçirmek sevap hanesine yazılabilir. Önemli olan, kişinin niyetini halis tutarak, herhangi bir bidat (dinde olmayan yenilik) amacı gütmeden sadece Allah rızası için oruç tutmasıdır.