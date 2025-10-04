Hırvatistan’ın Osijek kentinde devam eden Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası, milli sporcularımız için önemli bir başarıyla sonuçlandı. Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Aysel Özgan ve Murat Oğuz, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde mücadele etti.

Aysel Özgan ve Murat Oğuz, şampiyonada üstün bir performans gösterdi. Rekabetin yoğun olduğu kategoride dikkat çeken atışlar gerçekleştiren sporcular, turnuvanın sonunda altın madalya kazanmayı başardı.

Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası seviyesinde önemli bir madalya kazandıran ikili, mücadeleleriyle hem izleyenleri hem de federasyonu memnun etti.