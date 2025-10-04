Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon kazandığı FIBA Kadınlar Süper Kupası, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferlerinin ardından 2025-26 sezonuna da galibiyetle giriş yaptı. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Emlak Konut’u ağırlayan sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 18 sayı farkla 71-53 kazanarak taraftarını sevindirdi.

Maç, Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda oynandı ve Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal ile eski yönetici Mustafa Kemal Danabaş da karşılaşmayı izledi. Başantrenör Miguel Mendez yönetimindeki takım, sahaya Emma Meesseman, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Julie Allemand ve Iliana Rupert beşiyle başladı.

Emma Meesseman ilk yarıda öne çıktı

Hücumda Emma Meesseman’ın etkili olduğu ilk periyot 21-19 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle tamamlandı. Dengeli geçen ikinci periyotta ise takım, soyunma odasına 34-29 önde girdi. Meesseman ilk yarıyı 10 sayı ve 5 ribauntla tamamlarken, Sevgi Uzun 5 asistle takımına katkı sağladı.

Fenerbahçe üçüncü periyotta farkı açtı

Üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran Fenerbahçe, hücumda da tempoyu yükselterek farkı 12 sayıya çıkardı: 45-33. Kenardan gelen Tilbe’nin katkısı, takımın üstünlüğünü pekiştirdi.

Son çeyrekte kontrolü eline aldı

Dördüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan Potanın Kraliçeleri, bu bölümde rakibine 20-9 üstünlük kurdu ve mücadeleyi 71-53 galip tamamladı.

Fenerbahçe Opet, sahada sergilediği kontrollü oyunla sezonun ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.

Ufuk Şansal hedeflerini açıkladı

Yeni yönetimde Kadın Basketbol ve Kadın Futbol şubesinden sorumlu yönetici Ufuk Şansal, takımın ilk maçını tribünden takip etti. Şansal, "Güçlü bir kadromuz var ve her sene zirveye oynuyoruz. Bu sene de hedefimiz Türkiye ligini kazanmak ve daha önce iki kez kazandığımız EuroLeague’in üçüncüsüyle FIBA sıralamasındaki birinciliğimizi korumak. Teknik ve idari kadromuz iyi, umarız güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague’in ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü DVTK Huntherm ile deplasmanda karşılaşacak ve taraftarları bu mücadeleden de galibiyet bekliyor.