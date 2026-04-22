Son Mühür- İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda çocukların yarının mimarları olduğunu ve verilen büyük mücadelenin çocuklara armağan edildimesinin öneminden bahseden Elban şu ifadelerde bulundu:

"23 Nisan 1920, karanlığın en derin hissedildiği bir dönemde milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. O gün açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalnızca bir meclis değil; istiklal mücadelesinin karargahı, millî iradenin en güçlü temsil noktası ve bağımsızlığımızın sarsılmaz teminatıdır. Bu büyük adım, millet egemenliğine dayanan yeni bir devlet anlayışının da en açık göstergesidir.

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir”

Bu anlayışın özü olan “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi, o günden bugüne milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Zorluklar ve yokluklar içinde verilen mücadele, milletimizin azmi ve birlik ruhuyla zaferle sonuçlanmış; böylece Cumhuriyetin temelleri atılmıştır. Bu büyük mücadelenin ardından 23 Nisan’ın Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi ise geleceğe duyulan güvenin ve inancın en anlamlı ifadesi olmuştur.

" Çocuk olmak..."

Çocuklarımız; yarının mimarları, umudun en saf hâlidir. Onların gözlerindeki ışık, kalplerindeki sevgi ve sınırsız hayal gücü, daha güzel bir dünyanın en güçlü teminatıdır. Çocuk olmak; dünyaya saf ve duru gözlerle bakmak, yarına aynı heyecanla yürümektir. Çocuk olmak, yüreğindeki hesapsız sevgiye sımsıkı sarılmaktır.

Millet olarak bizler, çocuklarımızı en kıymetli varlığımız olarak görüyor, onları sevgi ve özenle büyütüyoruz. Bu anlayış, aynı zamanda geleceğimizi şekillendirme sorumluluğumuzun da bir parçasıdır. Bu nedenle en büyük hedefimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha güçlü, daha umut dolu yarınlar hazırlayabilmektir.

"Bu ülkenin yarınını yeniden inşa edecek gerçek sahipleri"

Bugün bizlere düşen en önemli görev; geçmişin fedakarlıklarından aldığımız güçle, bu topraklarda yaşayan her çocuğa daha müreffeh bir gelecek bırakmaktır. Çünkü onlar yalnızca geleceğimizin emanetçileri değil, aynı zamanda bu ülkenin yarınını yeniden inşa edecek gerçek sahipleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."