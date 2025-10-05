Türkiye, atıcılık sporunda tarihi bir başarıya imza atarak, bu yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (Air Weapon European Champions League) tüm takım kategorilerinde altın madalyanın sahibi oldu. İstanbul'da düzenlenen bu prestijli şampiyonada, milli sporcular hem erkeklerde hem de kadınlarda zirveye çıkarak Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan unutulmaz performans

10 metre Havalı Tabanca Erkekler Takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden deneyimli milli sporcular Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, müthiş bir performans sergileyerek altın madalyaya uzandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan final mücadelesinde, milli ikili güçlü Alman rakipleri Christian Reitz ve Paul Froehlich'i geride bırakmayı başardı. Dikeç ve İnan’ın sergilediği yüksek konsantrasyon ve isabetlilik, atıcılık tarihimizdeki en önemli başarılar arasına girmeyi hak eden bu altın madalyayı ülkemize kazandırdı. Bu zafer, Türk erkekler takımının Avrupa çapındaki yetkinliğini kanıtladı.

Kadın sporcular hedefe üç altın vuruş yaptı

Şampiyonada kadın sporcularımız da elde ettikleri sonuçlarla Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Kadınlar kategorisinde yarışan takımlarımız iki farklı disiplinde birden altın madalyaya ulaşarak duble yaptı. 10 metre Havalı Tüfek Kadınlar Takımı kategorisinde milli sporcularımız Damla Köse ve Elif Berfin Altun, Norveçli rakipleri karşısında üstün bir performans sergileyerek kürsünün en üst basamağına çıktı.

Aynı heyecanı ve başarıyı 10 metre Havalı Tabanca Kadınlar Takımı kategorisinde de yaşayan Türkiye, Esra Bozabalı ve Şevval İlayda Tarhan ikilisiyle bir altın madalya daha kazandı. Fransız rakiplerine karşı sergiledikleri kesin vuruşlarla galibiyete ulaşan Bozabalı ve Tarhan, Türkiye'nin takım kategorilerinde toplamda üçüncü altın madalyasını hanesine yazdırdı. Milli sporcuların bu istikrarlı ve üstün performansı, Türk atıcılığının geleceği için umut vaat ederken, kadın sporcularımızın uluslararası arenadaki yeteneklerinin altını kalın çizgilerle çizdi. Türkiye, tüm takım kategorilerinde zirveyi kimseye bırakmayarak organizasyona damgasını vurdu.