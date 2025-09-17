Milli sporcu Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda gösterdiği üstün performansla finale adını yazdırdı. Türk güreşçi, sırasıyla Slovakya, Romanya ve Çinli rakiplerini mağlup ederek büyük başarıya imza attı.

İlk turda güçlü başlangıç

Kadınlar 72 kilo mücadelesine Slovakyalı Zsuzsanna Molnar karşısında çıkan Nesrin Baş, üstün bir performans sergileyerek 9-4’lük skorla galip geldi. Bu sonuç, milli güreşçiyi çeyrek finale taşıdı.

Çeyrek finalde tuşla Zafer

Çeyrek finalde Romanyalı Alexandra N. Anghel ile karşılaşan Nesrin Baş, müsabakada 3-0 öne geçtikten sonra rakibini tuş ederek maçı erken bitirdi. Bu sonuçla yarı finale yükselen Baş, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Yarı finalde Çinli rakibini geçti

Yarı finalde Çinli Zelu Li ile karşılaşan milli sporcu, zorlu mücadelede 9-6’lık skorla galip gelerek finale yükseldi. Baş’ın kararlılığı ve taktiksel başarısı, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Finalde Ukraynalı rakip bekliyor

Milli sporcu Nesrin Baş, şampiyonluk için Ukraynalı Alla Belinska ile karşı karşıya gelecek. Baş, altın madalya hedefiyle mindere çıkarken Türkiye’nin güreş camiası da büyük bir heyecanla finali bekliyor.