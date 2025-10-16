Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, iktidarın ekonomik başarı iddialarına sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı bir video açıklamayla yanıt verdi. Karabat, Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizliğin derinleştiğini belirterek, iktidarın “zenginleşiyoruz” söyleminin toplumun büyük çoğunluğunun yaşadığı yoksulluğu örtmeye yetmediğini vurguladı.

Gelir adaletsizliğine TOGG örneği

Karabat, kişi başı milli gelirde açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını dile getirirken, otomobil fiyatları üzerinden yaptığı kıyaslamalarla satın alma gücündeki farkı somutlaştırdı. Türkiye’de bir asgari ücretlinin TOGG sahibi olabilmek için yıllarca maaş biriktirmesi gerektiğini, Almanya’daki bir çalışanın ise aynı araca çok daha kısa sürede ulaşabildiğini belirtti.

Ayrıca, CHP’li Karabat, Togg SUV modelinin Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 952 bin TL, Almanya’da ise 34 bin 295 Euro’ya satıldığını hatırlatarak, Almanya’daki bir asgari ücretlinin 21,5 ayda, bir öğretmenin ise 8,5 ayda aracı satın alabildiğine dikkat çekti. Türkiye’de ise aynı araç için asgari ücretlinin 88 ay, bir öğretmenin ise 32 ay çalışması gerektiğini aktardı.

Satın alım gücü derinleşiyor

Gemlik’te üretilen TOGG’un Almanya’da daha uygun fiyata satılmasının da çarpıcı bir tablo ortaya koyduğunu belirten CHP'li Karabat, Türkiye’de yaşayan vatandaşların kendi ülkelerinde üretilen aracı daha yüksek bir bedelle almak zorunda kaldığına dikkat çekerek, bunun hem üretimden elde edilen payın hem de satın alma gücünün yıllar içinde ne kadar azaldığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Milli gelir rakamlarına “İllüzyon” eleştirisi

Kişi başına düşen milli gelirdeki artış iddialarının gerçeği yansıtmadığını da ortaya koyan CHP'li Özgür Karabat, ayrıca bu hesaplamaların toplumdaki gelir uçurumunu perdelediğini ifade etti. Milyarderlerin kazançlarıyla geçim sıkıntısı çeken kesimlerin gelirlerinin ortalamasının alınmasının “sahte bir refah tablosu” yarattığını belirterek, bu durumun gençlerin yurt dışına yönelmesinde önemli bir etken olduğuna işaret etti.