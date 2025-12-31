Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yılın eşiğinde oldukça hareketli bir hukuki sürece sahne oluyor. Aralarında İzmir milletvekilinin de bulunduğu toplam 22 ismi kapsayan 37 yeni yasama dokunulmazlığı dosyası Meclis Başkanlığına teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören tezkereler, vakit kaybedilmeksizin Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden teşekkül eden Karma Komisyon’a yönlendirildi.

İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk da dosyası sunulan isimler arasında

Gelen yeni fezlekeler arasında Ege’nin kalbi İzmir’i temsil eden bir ismin bulunması, yerel kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle dosyası Karma Komisyon’a sevk edilen isimler arasında yer aldı. İzmir’den parlamentoya giden vekilin bu listede bulunması, şehrin siyasi gündeminde dosyanın içeriğine dair merak uyandırırken, sürecin nasıl ilerleyeceği ise Karma Komisyon’un yapacağı değerlendirmeler neticesinde netlik kazanacak.

DEM Parti ve CHP’li isimler

Dokunulmazlık dosyalarının dağılımına bakıldığında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubundan çok sayıda ismin listede olduğu görülüyor. Özellikle DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan hakkındaki çoklu dosyalar dikkat çekiyor. Hatimoğulları hakkında 3, Bakırhan hakkında ise 2 ayrı dosya Karma Komisyon’un masasına geldi. Ayrıca Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 4 farklı dosyayla listede en çok fezlekesi bulunan isim olarak öne çıkarken; Ali Bozan, Ömer Öcalan ve Tülay Hatimoğulları üçer dosyayla onu takip ediyor. Sırrı Sakık, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit gibi tecrübeli siyasetçiler de haklarındaki tezkerelerle bu süreçte yer alıyor.

Ana muhalefet partisinde kritik isimlere fezleke şoku

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi sadece DEM Parti ile sınırlı kalmayarak ana muhalefet partisi CHP'nin üst düzey yöneticilerine de uzandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın hakkında hazırlanan dosyalar Meclis’e sunuldu. Bunun yanı sıra İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da haklarındaki fezlekeler nedeniyle Karma Komisyon’un ajandasına dahil olan diğer CHP’li vekiller oldu. Meclis koridorlarında hareketliliğe neden olan bu 37 dosyalık paket, önümüzdeki günlerde komisyonun en önemli gündem maddesi olacak.