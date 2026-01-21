Son Mühür - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hazırlanan ve kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak anılan gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle ilgili çalışmalar hız kazandı.

Düşük gelirlilere destek

Haziran ayında bazı illerde pilot uygulama olarak başlatılması planlanan sistemin, ilerleyen dönemde tüm Türkiye’ye yayılması amaçlanıyor. Sosyal destek politikalarında yeni bir başlık olarak öne çıkan vatandaşlık maaşı, düşük gelirli hanelerin alım gücünü desteklemeyi hedefleyen gelir tamamlayıcı bir model olarak gündemde bulunuyor. Düzenleme, hane bazlı gelir tespitini esas alırken, mevcut sosyal yardımların da tek bir çatı altında toplanmasını öngörüyor.

Emeklilere can suyu olacak

Yeni sistemden özellikle emeklilerin önemli ölçüde faydalanması beklenirken, artan yaşlı nüfus ve bu kesimin karşılaştığı sorunların da model kapsamında ele alınacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin gelecek yıl bazı illerde pilot olarak hayata geçirileceğini belirtti. Yılmaz, 2027 itibarıyla uygulamanın Türkiye genelinde devreye alınmasının hedeflendiğini vurguladı. Kulis bilgilerine göre ise pilot uygulamanın Haziran ayında başlaması planlanıyor. Hangi şehirlerde başlayacak Vatandaşlık maaşı uygulamasının hayata geçirileceği pilot iller henüz netleşmedi. Ancak kulislerde, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde uygulamanın başlatılabileceği konuşuluyor.