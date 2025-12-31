Son Mühür / Erkan Doğan - Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Vedat Altıok’un ‘Şube Müdürlüğü’ görevine atanması krize yol açtı!

Eğitim İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, “Altıok’un sendika başkanı olarak Şube Müdürlüğü makamında bulunması etik ve ahlaki değil” dedi.

“Vedat Altıok Bayraklı’nın vazgeçilmez isimlerinden!”

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde etik tartışma yaşanıyor. İzmir eğitim camiası kulislerinde Eğitim-Bir-Sen Bayraklı İlçe Başkanı Vedat Altıok’un hızlı yükselişi konuşuluyor. Altıok’un bir sendikanın ilçe başkanı olmasına rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de yönetici pozisyonlarında görevlendirilmesi eleştirilere neden oldu. Eğitim İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, yaşanan süreci Son Mühür’e değerlendirdi. Altıok’un asıl kadrosunun Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Durmuş Yaşar İlkokulunun Müdür Yardımcısı olduğunu anlatan Düdü, “Eğitimci arkadaşımız Bayraklı’nın vazgeçilmezlerden bir tanesi. Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Büdün bu arkadaşımızdan vazgeçemiyor. Neden çünkü, Altıok arkadaşımız Durmuş Yaşar İlkokulu da müdür yardımcısı iken, Piyale Okuluna görevlendirme müdür olarak atanıyor. Uzun süre burada görev yapıyor. Bu okula bir müdür atanmıyor. Bu arkadaşa bu görev yeterli olmamış gerekecek ki, geçtiğimiz eylül ayında Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ‘görevlendirme şube müdürü’ olarak görevlendiriliyor” dedi.

Eğitim-İş’in tepkisi üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlendirmesine son verildi

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Büdün’ün sağlık gerekçesiyle izne çıktığını anlatan Barış Düdü, “Yapılan görevlendirmeler yetmemiş olacak ki, Tahir Büdün sağlık gerekçesiyle uzun bir izne ayrıldıktan sonra Altıok, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten görevlendiriliyor. Bizim tepkilerimiz üzerine bu vekalete son verildi. Yeniden görevlendirilmemesi için hiçbir gerekçe yok” dedi. Bir sendika başkanının hangi sendika olursa olsun, yönetici pozisyonunda olmasının etik ve ahlaki açıdan uygun olmadığının altını çizen Barış Düdü, “Görevlendirme şube müdürümüz aynı zamanda ilçenin atamasına, ilçenin yer değiştirmelerine, aynı zamanda ilçenin hukukuna yani soruşturmalarına, ilçenin ölçme ve değerlendirme birimine bakıyor. Görevlendirme olarak gelen bir Eğitim Bir Sen Sendikası başkanı üç kritik göreve bakar duruma geldi. Asıl kadrosu şu anda Dursun Yaşar İlkokulunun müdür yardımcısı. O kadroyu dolu tutuyorlar. Kendisi sendika başkanı, tüm görmemesi gereken taraf olduğu soruşturma dosyalarını görür hale geliyor. Bir taraf olduğu yer değiştirmelerden, görevlendirmelerden sorumlu hale geliyor. Tüm bunlara karşı çıkarken, ilçe milli eğitim müdürlüğüne görevlendirilmiş durumda. Bizim tepkilerimiz üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe milli eğitim müdürlüğü vekalet görevine son verildi. Kadrolu bir şube müdürüne vekalet aktarıldı. Ancak şube müdürü olarak ağır sorumlu olduğu yerler aynen duruyor. Buraların da gücünü kullanır vaziyette. Bu durum etik de değil ahlaki değil. Bir sendika başkanı üyelerinin hak ve hukukunu savunmaktan sorumludur. Siz sendika hem başkanı olacaksınız hem de soruşturmalara bakacaksınız. Siz sendika başkanı olacaksınız hem de atamalara bakacaksınız” diye konuştu.

“Bayraklı’da son dönemde öğretmenler üzerine baskı yapılıyor” iddiası

Bayraklı'da son dönemde bu durum öğretmenler üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığını öne süren Düdü, şunları söyledi, “Öğretmenlere, ‘Bizim sendikamıza üye olursan soruşturmaların gecikir ya da açılmaz. Bizim sendikamıza üye olursan görevlendirmen çıkar, taşra okulundan merkez okuluna gelirsin” denmektedir. Bu işin hem ahlakli hem de etik olmayan kısmıdır. Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Büdün’ün derhal şube müdürlüğü görevlendirmesine son vermeye, Bayraklı Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü bu konuda hassasiyete davet ediyoruz”