Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sporla birleştiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Zafer Kupası Flor Curling Turnuvası, heyecanlı mücadelelerle başladı.

30 Ağustos Coşkusu Flor Curling ile Yaşanıyor

Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı anısına düzenleniyor. Turnuvaya katılan sporcular, hem 30 Ağustos ruhunu yaşatıyor hem de curling sporunun keyfini çıkarıyor. Organizasyonun ilk gününde birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan mücadelelerde, sporcular ve izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı.

İlk Gün 21 Takım Mücadele Etti

Turnuvanın ilk gününe toplam 21 takım katıldı. Yoğun bir katılımla başlayan Zafer Kupası Flor Curling Turnuvası, 29 Ağustos'ta yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek. Sporseverler, turnuvanın son gününde şampiyonluk için mücadele edecek takımları izlemek üzere Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'na davet edildi.