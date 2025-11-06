Son günlerde Star TV’de yayınlanan Çarpıntı dizisiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Dizide rol alan oyunculardan Mihriban Er, beklenmedik bir şekilde projeden çıkarıldığını açıkladı ve bu karar kısa sürede gündem oldu. Çarpıntı dizisinde yaşanan bu ayrılığın arka planında reyting savaşı olduğu iddiaları öne çıktı. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar aracılığıyla dizideki ayrılıklar, izleyenler arasında tartışma konusu haline geldi. Son dönemlerde televizyon dizilerinde benzer yapımcı kararlarının sıklaşması, sektördeki rekabetin arttığına işaret ediyor.

Mihriban Er'in yaptığı paylaşımda, altıncı bölümde yalnızca iki kısa sahnede yer aldığı ve üç bölüm boyunca kendisine hiç sahne yazılmadığı belirtildi. Son olarak, aldığı bilgiyle artık rolünün devam etmeyeceği kendisine bildirildi. Oyuncu, konunun başka bir boyuta evrildiğini, bu işin doğasında sürekli olarak değişiklikler bulunduğunu ve dizilerde işlerin sadece reyting uğruna şekillendiğini aktardı.

Çarpıntı dizisinin kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin gibi isimler de bulunuyor. Son gelişmenin ardından projede yapım ekibi ile oyuncular arasında da bir gerilim olup olmadığı merak konusu haline geldi. İzleyiciler, dizinin ilerleyen bölümlerinde başka değişiklikler olup olmayacağını takip ediyor.

Mihriban Er kimdir?

Mihriban Er, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olarak biliniyor. Farklı yapımlarda rol alan Er, son olarak Star TV'de yayımlanan Çarpıntı dizisinde yer aldı. Uzun süre farklı projelerde oyunculuk yaptı ve sektörde deneyimli bir isim olarak biliniyor. Çarpıntı dizisine "sürekli rol" olarak katıldı ancak altıncı bölümde kısa süreli göründü ve daha sonra projeden çıkarıldı.

Neden diziden çıkarıldı?

Mihriban Er, sosyal medya açıklamasında diziye sürekli oyuncu olarak dahil edildiğini ancak son üç bölümde kendisine hiç sahne yazılmadığını ifade etti. Aldığı son bilgiye göre karakterinin hikayesinin devam etmeyeceği iletildi. Oyuncu, bu kararı reyting savaşı ve dizilerdeki yapımcının inisiyatifine bağladı. Er, "İşim var diye seviniyorsun, bir bakıyorsun yok. Sadece reyting savaşı var." sözleriyle yapım sürecinin ne kadar hızlı değişebildiğine dikkat çekti.