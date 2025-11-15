İstanbul’a tatil için gelen Almanya vatandaşı Böcek ailesinin üç ferdinin hayatını kaybetmesi Türkiye’yi derinden sarstı.

Ortaköy’de çeşitli sokak lezzetlerini tükettikten sonra fenalaşan aileden anne ve iki küçük çocuk yaşamını yitirdi, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenememesi üzerine soruşturma çok yönlü hale getirildi.

Aile tatilin ilk gününde fenalaştı

Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesi, tatil için konakladıkları otelden çıktıktan sonra Ortaköy’de tantuni, midye, kokoreç ve sucuk ekmek yemişti.

Kısa süre sonra fenalaşan aile hastaneye kaldırılmıştı. 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal Böcek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Anne de yaşamını yitirdi, baba yoğun bakımda

Çocukların ölümünden birkaç gün sonra anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetmişti. Baba Servet Böcek’in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, kalbinin üç kez durduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

İlk incelemeler kesin sonuca ulaşmadı

Adli Tıp Kurumu ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ailenin tükettiği yiyeceklerden numune alarak inceleme yaptı.

Ancak ilk değerlendirmelerde gıda zehirlenmesine işaret eden kesin bir bulgu tespit edilemedi. Bu belirsizlik, soruşturmanın yönünü değiştirdi.

Dış müdahale ihtimali araştırılıyor

İktidara yakın kaynaklarda yer alan haberlere göre; net bulguya ulaşılamaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın “şüpheli ölüm” kapsamında incelenmesine karar verdi.

Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği devreye girdi ve olası dış müdahale ihtimali araştırılmaya başlandı.

4 kişi gözaltında

Ailenin yemek aldığı işletmelere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan isimler:

Seyyar midye satıcısı Yusuf D.

Golden Midye Tantuni işletmesinin sahibi Ercan E.

Fatih’te lokum satan Fatih T.

Bir başka kişi

Şüphelilerin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla işlemleri sürüyor. Ayrıca otel çalışanları, ürün tedarikçileri ve işletme sahipleri de ifadeye çağrıldı.

Otopsi raporu şüpheleri artırdı

Otopsi raporlarında anne ve iki çocuğun dizlerinde ekimoz, mide mukozasında kızarıklık (hiperemi) ve bazı bölgelerde kanama tespit edildi.

Ancak bu bulgular kesin ölüm nedeniyle ilgili net sonuç vermedi. Savcılık, raporlardaki belirsizlik nedeniyle soruşturmayı daha da genişletti.

Dedenin feryadı: “Peşini bırakmasınlar”

Ailenin cenazesini teslim almaya gelen dede Mustafa Çelik, gözyaşları içinde yetkililere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir haftalık tatile gelmişlerdi. Üçünü de kaybettik. Bunun peşinin bırakılmamasını istiyorum. Başkalarının canı yanmasın.” Anne ve iki çocuğun cenazesi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verilecek.

Köyde büyük yas: “Genç bir aile yok oldu”

Ailenin memleketi olan Afyonkarahisar Ortakarabağ Köyü’nde büyük bir yas hakim. Köy muhtarı Kenan Gencer, yaşanan acıyı şu sözlerle dile getirdi: “Genç yaşta bir aileyi kaybettik. Sorumlular cezasını bulmalı.”