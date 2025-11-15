Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza verilen 67 hakemin itirazlarının incelendiğini açıkladı.

Değerlendirme sürüyor

TFF’den yapılan açıklamada, "bahis oynama" nedeniyle PFDK’dan 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67’sinin itirazlarının değerlendirildiği ve dosyalarının incelemesinin sürdüğü bildirildi. PFDK’den ceza alan diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulu’ndan henüz açıklama yapılmadı. Ayrıca, üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay’ın dosyalarının PFDK’de incelenmeye devam ettiği kaydedildi.