İzmir’in Gaziemir ilçesinde dün akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken ticari hayatı da durma noktasına getirdi. Alt yapı yetersizliği nedeniyle su altında kalan dükkanlarını kurtarmak isteyen bölge esnafı, belediye ekiplerini beklemek yerine ellerine aldıkları aletlerle rögar kapaklarını açarak tahliye çalışması başlattı.

Akçay Caddesi sular altında kaldı

İzmir genelinde etkisini hissettiren sağanak yağış, Gaziemir’in en işlek noktalarından biri olan Akçay Caddesi’ni adeta göle çevirdi. Kısa sürede biriken yoğun su kütleleri cadde boyunca ilerleyerek çevredeki dükkanların içine sızmaya başladı. Birçok iş yerinde maddi hasara yol açan su baskınları karşısında çaresiz kalan esnaf, dükkanlarındaki malları kurtarabilmek için zamana karşı yarıştı. Yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşımda da ciddi aksamalar yaşanırken, vatandaşlar güvenli noktalara sığınmakta güçlük çekti.

Rögar kapakları esnaf tarafından açıldı

Belediye ve İZSU ekiplerinin müdahalesinde gecikme yaşandığını iddia eden iş yeri sahipleri, daha fazla zarara uğramamak adına inisiyatif alarak sokağa döküldü. Kendi imkanlarıyla temin ettikleri demir çubuk ve levye gibi araçlarla cadde üzerindeki rögar kapaklarını zorlayarak açan esnaf, biriken suyun tahliye edilmesini sağladı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde esnafın suyun içinde verdiği yoğun mücadele ve tahliye çabası net bir şekilde görüldü.

İZSU’ya "Izgara" tepkisi yükseliyor

Yaşanan mağduriyetin ardından seslerini duyurmaya çalışan bölge sakinleri ve esnaf, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bölgedeki yağmur suyu ızgaralarının temizlenmediğini ve mevcut kapasitenin bu denli yağışları kaldırmakta yetersiz kaldığını savunan vatandaşlar, her yağışta aynı senaryoyu yaşamaktan yorulduklarını dile getirdi. Kalıcı bir alt yapı revizyonu talep eden Gaziemir esnafı, kış ayları boyunca benzer manzaralarla karşılaşmamak için yetkililerin bir an önce somut adımlar atmasını bekliyor.

