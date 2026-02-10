Feci kaza, 6 Şubat akşam saatlerinde Menderes ilçesinde meydana gelmişti. 35 CPV 616 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada bulunan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise yaralı halde araçtan çıkarak bölgeden uzaklaşmıştı.

Cansız bedenler farklı noktalarda bulundu

Kazanın ertesi günü D.Y.’nin güvenlik güçlerine teslim olması üzerine jandarma ekipleri olay yerinde yeniden inceleme yapmıştı.

Yapılan çalışmalarda Nergiz Türkkal’ın cansız bedeni otomobil içerisinde bulunurken, Balımnaz Türkkal’ın cenazesine ise dere kenarında vatandaşlar tarafından ulaşılmıştı.

Şüpheli kazayı anlattı, gerçek incelemeyle ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.’nin ifadesinde, eğlence mekanlarından döndüklerini ve alkol aldıklarını söylediği öğrenildi.

T.D., aracın köprü üzerinde kontrolden çıkarak dere yatağına düştüğünü beyan etti. Ancak jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme, olayın seyrine ilişkin çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı.

Uyuşturucu operasyonundan arandığı belirlendi

Yapılan araştırmada T.D.’nin İzmir genelinde yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edilmişti. Şüphelinin bu nedenle kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenmişti.

Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan T.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.