Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek’in öncülüğünde İzmir İl Başkanlığı’nda iki gündür süren toplantılarda, ilçe başkanlarına kamuoyuna yansıyan dil konusunda uyarılarda bulunulduğu, kişisel tartışmaların ve örgüt içi ayrışmaların kamusal alana ve medyaya taşınmaması yönünde net mesajlar verildiği iddia edildi.

Kişisel tartışmaları kamuoyuna yansıtmayın direktifinin verildiği iddiası

CHP'ye yakın kaynaklardan öğrenilen göre kısa süren toplantıda ilçe başkanlarına yönelik çeşitli başlıklarda değerlendirmeler yapılırken, özellikle parti örgütünün kamuoyuna yansıyan dili üzerinde durulduğu öğrenilirken, özellikle ilçe başkanlarına kişisel tartışmaları kamuoyuna yansıtmayın direktifinin verildiği öne sürüldü.

Öte yandan toplantılarda, bazı ilçelerde süredir devam ettiği öne sürülen belediye başkanı–ilçe başkanı ayrışmasına da dikkat çekildiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, bu tür görüş ayrılıklarının kamusal alanlara yansıtılmaması gerektiği vurgulanırken, parti örgütünün dışarıya karşı ortak bir görüntü vermesinin önemine işaret edildi.

İlçe başkanlarına medya talimatı

Bu kapsamda, partinin düzenlediği etkinliklerde ilçe başkanı ile belediye başkanlarının birlikte ve uyumlu bir şekilde kamuoyunun karşısına çıkmasının beklendiği, örgüt içi bütünlüğün özellikle görünür alanlarda korunması yönünde net mesajlar verildiği öne sürüldü.

Toplantıda ayrıca, parti içerisinde yaşanan tartışma ve polemiklerin medya kuruluşlarına yansıtılmaması gerektiği yönünde ilçe başkanlarına hatırlatmalarda bulunulduğu, iç meselelerin parti mekanizmaları içinde çözülmesi gerektiğinin altının çizildiği iddia edildi.