Son Mühür/Merve Turan- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı sonunda boşanan kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484’e ulaştı. Bu rakam, 15 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 5,2’sini oluşturuyor.

Nüfus ve evlenme durumu

15 yaş ve üzeri 68 milyon 561 bin 445 kişilik nüfusun dağılımı şu şekilde belirlendi:

19 milyon 861 bin 472 kişi hiç evlenmedi,

41 milyon 271 bin 735 kişi evli,

3 milyon 567 bin 484 kişi boşandı,

3 milyon 860 bin 754 kişi ise eşini kaybetti.

Boşanmanın en yüksek olduğu il: İzmir

TÜİK verilerine göre boşanma oranları bakımından İzmir ilk sırada yer alıyor. İlde 315 bin 19 kişi boşanmış durumda ve boşananların yetişkin nüfusa oranı yüzde 8,37 olarak kaydedildi. İzmir’in ardından Muğla yüzde 8,35, Antalya ise yüzde 7,65 oranla geliyor.

Boşanmanın en düşük oduğu il: Hakkari

Boşanma oranlarının en düşük olduğu iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaşıyor. Hakkari, yüzde 0,81 ile en az boşanmanın görüldüğü il olurken, Şırnak, Muş ve Siirt bu illeri takip ediyor.

Diğer illerin durumu

Boşanmanın yüksek olduğu diğer iller arasında Aydın, Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Tunceli ve Ankara bulunuyor. Boşanma oranının düşük olduğu iller ise Bitlis, Van, Ağrı, Batman, Mardin ve Bingöl olarak sıralandı.