Adana'da mide fıtığı ameliyatı geçiren 33 yaşındaki güzellik uzmanı Çiğdem Bulut, operasyondan yalnızca dokuz gün sonra yaşamını yitirdi. Ailesi, operasyonun yanlış yapıldığı iddiasıyla ameliyatı gerçekleştiren doktor ve özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Irak'ta güzellik uzmanı olarak çalışan Çiğdem Bulut, yakın zamanda Adana'ya taziye ziyareti için gelmişti. Yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu doktorlar, kendisine mide fıtığı teşhisi koydu. Bulut, 15 Ağustos'ta Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile görüştü ve 18 Ağustos'ta özel bir hastanede ameliyata alındı. İki gün sonra taburcu edilen Bulut'un ameliyat sonrası başlayan kusma şikayetleri, ailesini endişelendirdi.

"Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" iddiası

Bulut'un ailesi, artan şikayetlerini ameliyatı gerçekleştiren doktora bildirdi. Ailenin iddiasına göre, doktor durumu "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" şeklinde değerlendirdi. Ancak Bulut'un durumu giderek kötüleşince, 25 Ağustos'ta aynı özel hastaneye geri getirildi. Sağlık durumu daha da ağırlaşan Bulut, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Aynı gün Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, burada bir kez daha ameliyata alındı. Mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında ciddi hasar oluştuğu öne sürülen Çiğdem Bulut, 27 Ağustos akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ameliyata neşeli giden Bulut'tan geriye videolar kaldı

Bulut'un üvey ağabeyi Barış Tumur, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Her şey 10 gün içinde oldu. Ameliyata güle oynaya, şarkı söyleyerek gitmişti. Doktor, şikayetlerimizi ciddiye almadı. 'Psikolojik olabilir, bir psikoloğa götürün' dedi. Kardeşimin durumu ağırlaştı, 'Sırtım ağrıyor, nefes alamıyorum, dikiş yerlerim çok kötü batıyor, yardım et' diyordu. Hastaneye götürdüğümüzde akşama kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Sadece serum ve ağrı kesici verilmiş. Gece yarısına kadar röntgen ve tahlil yapılmamış. Gece 02.00'de lavaboya giderken bayılmış, nabzı 5'e düşmüş. Kalbi durdu, 15 dakika boyunca yeniden çalıştırılmaya çalışıldı ve yoğun bakıma alındı. Sonrasında Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Basit bir mide fıtığı ameliyatına giren bir insanın cenazesi geldi. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz."

Diğer üvey ağabey Mehmet Tumur ise Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki doktorların kendilerine verdiği bilgiyi paylaştı: "Doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğunu söyledi. Yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu ve ameliyatla midesinin alındığını belirttiler. Ameliyattan bir gün sonra da ölüm haberini aldık."

33 yaşında yaşamını yitiren Çiğdem Bulut'tan geriye, ameliyata gittiği gün çektiği neşeli videolar kaldı. Bir videoda hastaneye giderken şarkı söylediği, bir diğerinde ise tekerlekli sandalye ile ameliyathaneye doğru ilerlerken kameraya gülücükler attığı görülüyor.

Çiğdem Bulut'un vefatının ardından ailesi, ameliyatın yapıldığı özel hastane önünde tepki gösterdi ve doktor ile hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Genç kadının ölümünde yanlış ameliyat veya ihmal olup olmadığı, yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.