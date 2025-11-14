Son Mühür - Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, babasının mirasını yöneten temsilcilere karşı açtığı davada ciddi bir hukuki engelle karşılaştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Mitchell L. Beckloff, Paris'in şikâyetinin büyük kısmını California'nın anti-SLAPP yasası gerekçesiyle reddetti. Söz konusu yasa, ifade özgürlüğü ve anayasal dilekçe hakkının kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.
Paris Jackson'ın şikâyetinin sadece küçük bir bölümü yasal olarak geçerliliğini sürdürüyor. Ancak Paris’in sözcüsü Page Six’e yaptığı açıklamada, yeni bir başvuru hazırladıklarını belirtti: “Mahkemenin kararı yalnızca usule ilişkin sınırlı konuları kapsıyor; gerçekleri değiştirmiyor. Vekillerin ve avukatların tutumları ciddi soru işaretleri doğuruyor. Paris, ailesinin adil muamele görmesi için mücadeleye devam edecek.”
Miras fonlarıyla ilgili çarpıcı iddia
Paris Jackson, Haziran ayında babasının mirasıyla ilgili endişelerini dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Mahkemeye sunulan belgelerde, mirasın yöneticileri John Branca ve John McClain’in bazı hukuk firmalarına, yönetim kurulu onayı olmaksızın yıllık yüksek miktarda “prim” ödedikleri iddia edildi. 2018 yılında bu firmalara toplam 625 bin dolarlık ödeme yapıldığı öne sürüldü ve belgelerde bu ödemelerin “zaten yüksek ücret alan avukatlara yapılan cömert bahşişler” olduğu vurgulandı.
65 milyon dolar
Paris’in iddialarına yanıt olarak, Michael Jackson’ın mirasını yöneten vekiller 9 Ekim tarihli mahkeme belgelerinde, Paris’in bugüne kadar 65 milyon dolar tutarında fayda sağladığını öne sürdü. Miras yöneticileri ayrıca, Michael Jackson’ın vefatından sonra devraldıkları mirasın borç yüklü olduğunu, ancak yaptıkları ticari hamlelerle mirası 2 milyar dolarlık bir değere yükselttiklerini vurguladı. Belgelerde, “Bu miras artık müzik endüstrisinde etkili bir güç haline gelmiştir” ifadelerine yer verildi.