Paris Jackson'ın şikâyetinin sadece küçük bir bölümü yasal olarak geçerliliğini sürdürüyor. Ancak Paris’in sözcüsü Page Six’e yaptığı açıklamada, yeni bir başvuru hazırladıklarını belirtti: “Mahkemenin kararı yalnızca usule ilişkin sınırlı konuları kapsıyor; gerçekleri değiştirmiyor. Vekillerin ve avukatların tutumları ciddi soru işaretleri doğuruyor. Paris, ailesinin adil muamele görmesi için mücadeleye devam edecek.”

Paris Jackson, Haziran ayında babasının mirasıyla ilgili endişelerini dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Mahkemeye sunulan belgelerde, mirasın yöneticileri John Branca ve John McClain’in bazı hukuk firmalarına, yönetim kurulu onayı olmaksızın yıllık yüksek miktarda “prim” ödedikleri iddia edildi. 2018 yılında bu firmalara toplam 625 bin dolarlık ödeme yapıldığı öne sürüldü ve belgelerde bu ödemelerin “zaten yüksek ücret alan avukatlara yapılan cömert bahşişler” olduğu vurgulandı.

65 milyon dolar