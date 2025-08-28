Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla üniversite hastanelerinin bir kısmının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) entegre edileceğini duyurdu. Bu uygulamanın pilot denemesi, 1 Eylül'den itibaren Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversite hastanelerinde başlayacak. Aile hekimleri aracılığıyla yapılacak olan bu randevular, sağlık hizmetlerine ulaşımı daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Sağlık hizmetlerinde yeni dönem

Bakan Memişoğlu, Uşak'ta yaptığı ziyaretler kapsamında düzenlenen toplantının ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmeti sunulan tüm kurumları, "hizmet eden hastaneler" olarak gördüklerini belirten Bakan, kurumlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak daha iyi bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu entegrasyonun, hastaların üniversite hastanelerindeki uzmanlıklara daha kolay ulaşmasını sağlayacağı ifade edildi.

Uşak'a yeni hastane müjdesi

Uşak'ta Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, şehirdeki sağlık yatırımlarına da değindi. Uşak'a 200 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını müjdeleyen Bakan, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini belirtti. Yerli üretim sağlık ürünleri konusunda da çalışmaların devam ettiğini ve 2026 yılında bu ürünlerin piyasaya çıkmasının hedeflendiğini kaydetti.

Koruyucu sağlık hizmetlerine vurgu

Yaklaşan 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'na dikkat çeken Bakan Memişoğlu, Bakanlığın önceliğinin "koruyan sağlık" olduğunu söyledi. Bu kapsamda, vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi için proaktif bir politika izleneceğini belirtti. Mobil sigara bırakma araçlarıyla sahaya inerek sigara bağımlılarına destek olunacağını, bu alışkanlığın ülke genelinde azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Dijital bağımlılığın yol açtığı hareketsizlik ve kilo gibi sorunlara da değinen Bakan, bu konuda da önlemler alınacağını söyledi. Ayrıca, sayısı 300'ü aşan "Sağlıklı Hayat Merkezleri"nde diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini hatırlatarak, toplumun bu merkezlerden faydalanmasını tavsiye etti.