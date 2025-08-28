Son Mühür- Trabzon'a gitmek üzere olan bir uçakta, iki erkek yolcunun öpüştüğü iddiası, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İddiaya göre, bir yolcu bu duruma tepki göstererek uçaktan inmek istediğini belirtti. Söz konusu iki yolcu ise "Biz kardeşiz, öyle bir şey yok" diyerek kendilerini savundu. Kısa sürede büyüyen sözlü münakaşa, yumruklu bir kavgaya dönüştü.

Kabin ekibi ve yolcular müdahale etti

Uçak içindeki gergin anlar, kabin ekibinin ve diğer yolcuların araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışıldı. Kavgaya ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir yolcunun "Beni uçaktan indirin" diye bağırdığı duyuluyor.

Acil iniş anonsu gerginliği artırdı

Olayın yaşandığı sırada hava muhalefeti nedeniyle uçakta acil iniş anonsu yapılması, yolcular arasındaki gerilimi daha da artırdı. Ancak uçağın planlanan rotasında bir değişiklik yapılmadı ve seferine sorunsuz devam etti. Tartışmaya neden olan olayın, sosyal medyada "İki erkek birbirini öptüğü için biri uçağı durdurmak istiyor" notuyla yayılması, olaya ilişkin farklı yorumların ortaya çıkmasına neden oldu.