Son Mühür- Konuşmasında, terörle mücadele sürecinin baltalanmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, muhalefet partilerini eleştirdi. “Türk dış politikasında tek bilek tek yürek olunması elzemken, muhalif siyasi partilerden çatlak sesler yükselmektedir. Muhalif partilerce İsrail celladı Netanyahu’nun urganını yağlama ritüelleri sahnelenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Washington dost mu düşman mı netleştirmeli”

ABD yönetimine seslenen Yalçın, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



“Washington, en kısa sürede Türkiye'nin dostu mu düşmanı mı olduğunu netleştirmelidir. Türkiye bekası için her türlü tedbiri almaktan çekinmeyecektir. Artık Türkiye’ye NATO ve AB ilişkileri üzerinden ayar verme zamanı çoktan geçmiştir.”

“Bölgesel barışın anahtarı Türkiye”

Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi pasif bir aktör olmayacağını vurgulayan Yalçın, şunları dile getirdi:

“Soğuk Savaş dönemi de, eski güçsüz Türkiye de gerilerde kalmıştır. Bölgesel barışın da, küresel barışın da anahtarı Türkiye'nin elindedir. Türkiye, bölgesel ve küresel açmazların kilidini açabilecek kudrettedir. Bölgede küçük hesaplar peşinde koşan devletleri ayaklarını denk almaya çağırıyoruz.”

“Türkiye’yi görmezden gelenleri biz de görmezden geleceğiz”

Semih Yalçın, Türkiye’nin uluslararası denklemlerde görmezden gelinemeyeceğini vurgulayarak, “Türkiye’yi hesaba katmayanları biz de hesaba katmayacağız. Bilinmelidir ki artık yalnızca bölgedeki değil, dünyadaki bütün denklemlerin merkezinde Türkiye vardır” dedi.

Erdoğan-Trump görüşmesine atıf

Konuşmasında, 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmeye de değinen Yalçın, bu temasın Türkiye’nin güvenlik hassasiyetleri ve küresel rolü açısından önemli sonuçlar doğuracağına inandıklarını belirtti.