Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan temizlik ürünlerine yönelik denetimlerde iki lavabo açıcı üründe ciddi güvenlik açığı tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, ürünlerin mevzuatta belirlenen güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi ve satışlarının yasaklanmasına karar verildi. Bakanlık, ürünlerin çocuk emniyet kapağına sahip olmaması ve dokunsal uyarı işareti bulunmaması nedeniyle piyasadan toplatılacağını duyurdu.

Riskli ürünler belirlendi

Ticaret Bakanlığı, rutin denetimler sırasında birçok temizlik ürününü inceleyerek güvenlik kriterlerine uygunluğunu kontrol etti. Yapılan denetimlerde, özellikle lavabo açıcı ürünlerin kullanıcı sağlığı açısından risk oluşturduğu görüldü. Bakanlık, eksikliklerin giderilmemesi halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

26 Eylül 2025 tarihli resmi duyuruda, piyasadan çekilecek ürünler şu şekilde açıklandı:

Cosmiq Lavabo Açıcı (Boncuk/Toz – Granül 180 gr)

Model/Seri No: 8699971410431

Gojo Profesyonel Lavabo Açıcı (1000 ml)

Model/Seri No: 8693699166656

Her iki ürünün de satışa sunulması yasaklandı ve mevcut stokların toplanması için gerekli işlemler başlatıldı.

Satışlar durduruldu

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan, bahsi geçen ürünleri kullanmamaları ve satın alınan ürünleri iade etmeleri tavsiye edildi.