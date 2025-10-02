Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Türkiye Anayasası uyarınca bağlayıcı nitelik taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'nın 90. maddesi usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymayı zorunlu kılar. Yani bu madde ortadayken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir"

Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Meclis açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan süreç, PKK’nın silah bırakması yönündeki tartışmalara kadar uzanmış; bu süreçte Demirtaş’ın tahliyesi konusu da zaman zaman kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

Feti Yıldız, katıldığı programda kendisine yöneltilen "Genel af çıkar mı?" sorusunu da yanıtladı. Yıldız, mevcut koşullarda genel af için uygun bir zemin bulunmadığını belirterek, “Genel af söz konusu değil. Ancak cezalarda indirim, infaz sisteminde düzenlemeler ve adaletin eşit uygulanmasına yönelik adımlar atılmalı. Bu dönemde net ve kararlı adımların atılması şart” ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da dün yaptığı açıklamada, AİHM’in son hak ihlali kararına dikkat çekerek 8 Ekim 2025’in önemli bir tarih olduğunun altını çizdi:

''Diğer taraftan tüm sıcaklığı ile yürütülen ve temkinli izlenen çözüm sürecinin inandırıcılığının gereği olarak da Kobani tutuklularının tahliyesi gerekli ve hatta zorunludur.

Öyle ki, tıpkı MHP'nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, hükümetin de itiraz süresi 8 Ekim 2025'te son bulacak olan AİHM kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır. Zaten benzer itirazların AİHM nezdinde bir karşılık bulmayacağı önceki AİHM Büyük Dair kararı ile de sabittir.

Gerek yerel ve uluslararası hukukun gereği olarak, gerekse de barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığının pekişmesi açısından, İstinaf Dairesinin Kobani dosyasını ivedi şekilde incelemeye alacağı ve Sayın Demirtaş ve arkadaşları hakkında tahliye kararı vereceği yönünde güçlü bir beklentimiz olduğunu not etmek gerekir."