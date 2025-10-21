Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, soruşturma kapsamında savcılığa çağrıldı.

Soruşturma kapsamı genişliyor

Hamdi Akın’ın, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yetkililer tarafından ifadeye davet edilmesi, kamuoyunda dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Akın’ın savcılığa hangi konularda bilgi vereceği henüz netlik kazanmadı.

Hamdi Akın Kimdir?

17 Ağustos 1954 doğumlu olan Hamdi Akın, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üretimiyle başlayan Akın, daha sonra inşaat malzemeleri ticaretine yöneldi ve 1976’da Akfen’i kurdu.

Akın, Akfen çatısı altında altyapı projelerine ağırlık verdi. İlk büyük projesi Antalya Havalimanı Terminal Binası olurken, 1997’de Tepe Grubu ile ortaklaşa TAV Havalimanları’nı kurarak İstanbul Atatürk Havalimanı ihalesini kazandı. Günümüzde Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Hamdi Akın, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ve eğitim alanına yaptığı katkılarla da biliniyor. Çeşitli eğitim ve sosyal projelerle topluma destek vermeye devam ediyor.