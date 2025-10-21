Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis’teki açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Büyükataman, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ve vatan sevdamızı utanmadan hedef almaya yeltenen Özgür Efendi şunu iyi bilmelidir; Kıbrıs Türklüğü asla vazgeçmeyeceğimiz milli bir davadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatan toprağıdır” ifadelerini kullandı.

“Mandacı zihniyetin sözcülüğünü yapıyor”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Büyükataman, Özgür Özel’i Türkiye’yi yurt dışında sürekli şikâyet eden bir anlayışa sahip olmakla suçladı. Büyükataman, “Mandacı zihniyetin sözcüsü gibi yurt dışında Türkiye’yi şikâyet etmeyi gelenek haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM kürsüsünde teslimiyetçi söylemlerine bir yenisini daha eklemiştir” dedi.

“Bahçeli, Türk milletinin bekasına sahip çıkıyor”

Büyükataman açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tutumunun milli bir duruş olduğunu vurgulayarak, “Genel Başkanımızın yaptığı, Türk milliyetçilerinin sarsılmaz iradesiyle vatan toprağına ve milletin bekasına sahip çıkmaktır” dedi.

“Kıbrıs’tan taviz vermek Anadolu’yu ateşe atmaktır”

MHP’li Büyükataman, Kıbrıs meselesinin Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çekti. “Yabancıların konforlu sahnelerinde gezip iktidar hayali kuranların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli mesele olduğunu anlaması elbette beklenemez. Bilinmelidir ki; Kıbrıs’tan taviz vermek Anadolu’nun ateşe atılmasıdır” diye konuştu.

“Kıbrıs, Türk milletinin can damarıdır”

Büyükataman, Bahçeli’nin daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak şu ifadeleri paylaştı:

“Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki sancak, Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır.”

“Özgür efendi gaflet içinde”

Açıklamasında Özgür Özel’in söylemlerini “ciddiyetsizlik ve gaflet” olarak nitelendiren Büyükataman, “Özgür Efendi’nin EOKA ve ENOSİS ile söylem birliğine girmiş gibi Genel Başkanımızı hedef alması büyük bir ciddiyetsizlik ve gaflettir” dedi.

“Kıbrıs Türk kalacaktır”

Sözlerinin sonunda net bir mesaj veren Büyükataman, “Türk’süz ve Türkiye’den koparılmış bir Kıbrıs hayal edenlerin hesapları mutlaka bozulacaktır. Kıbrıs Türk’tür ve sonsuza kadar da Türk kalacaktır” ifadelerini kullandı.