Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasının ardından Türkiye’nin üç büyük kulübü Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den art arda paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor unutmadı!

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!” ifadelerini kullandı. Bordo-mavili kulübün paylaşımına kısa sürede binlerce destek mesajı geldi.

Beşiktaş ise Trabzonspor’un paylaşımını alıntılayarak “Beşiktaş da UNUTMAYACAK!” mesajını paylaştı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada ise “Hiçbirimiz unutmayız... Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet.” ifadelerine yer verildi.

Üç kulübün ortak paydada buluştuğu bu mesajlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.