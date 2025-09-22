Son Mühür- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde siyaset sahnesi, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifasıyla hareketlendi. Ekinci, kendi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, parti ilkelerinden uzaklaşarak değil, partisine zarar vermemek adına bu kararı aldığını belirtti. Bu açıklamanın yanı sıra MHP'den gelen karşı açıklama ise dikkat çekti.

Belediye Başkanı'nın açıklaması: "Partime zarar vermemek adına istifa ettim"

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, kamuoyuna yaptığı yazılı duyuruda, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Bu kararının temelinde, Sorgun halkına hizmet etme sorumluluğunun yattığını belirten Ekinci, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Ekinci, halkın ihtiyaçlarını ve memleketin menfaatlerini pusula olarak belirlediğini ve şeffaf, adil bir yönetim anlayışını sürdüreceğini vurgulayarak kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

"Partiyle bağdaşmayan davranışlar"

Belediye Başkanı Ekinci'nin istifa açıklamasının yanı sıra, MHP'nin üst yönetiminden resmi bir açıklama da geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, kendi sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir duyuru ile olaya farklı bir boyut kazandırdı. Durmaz, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" şeklinde bir açıklama yayınladı. Bu açıklama, Ekinci'nin kendi iradesiyle istifa ettiği yönündeki beyanına karşı, partinin kendisini görevden aldığını ima etti.