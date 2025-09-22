Son Mühür- Türk dış politikasının 80 yıllık Batı merkezli duruşu radikal bir değişiklikle Doğu'ya çevirilebilir mi?

Cumhur İttifakı'nın iki ana parçasından biri olan MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği sürpriz ittifak önerisi bu soruyu gündeme getirmişti.

Devlet Bahçeli 18 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye'nin ikinci dünya savaşındac bu yana oluşan dünya düzeninde NATO merkezli dış politikasına yeni bir alternatif önermişti.

"Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir" vurgusunda bulunan Bahçeli,

"TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir." ifadelerine yer vermişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu...



Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Bahçeli'nin ''TRÇ İttifakı'' önerisine karşı sessiz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan suskunluğunu ABD ziyaretinde bozdu.

25 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray'da Başkan Trump'la buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki programında ''Bahçeli'nin önerisi hakkında ne düşünüyorsunuz'' sorusuna

"Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun." sözleriyle yanıt verdi.

