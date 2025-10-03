Osmaniyespor Kulübü, Türk siyasetinin önemli isimlerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kulübün ‘onursal başkanı’ ilan ederek dikkat çekici bir vefa örneği sergiledi. Kulüp Başkanı Mahmut Altay Kobaner, Ankara’da makamında ziyaret ettiği Genel Başkan Bahçeli’ye özel olarak hazırlanan ‘Onursal Başkanlık Belgesi’ni takdim etti. Bu anlamlı ziyaret sırasında Kobaner, aynı zamanda Bahçeli’ye kulübün forması ve atkısını da hediye etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, kendisine sunulan Osmaniyespor formasını giyerek bu özel anı ölümsüzleştirmek üzere hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kobaner: "Projelerimizi aktardık, kendisine desteklerinden dolayı minnettarız"

Kulüp Başkanı Mahmut Altay Kobaner, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Başkan Bahçeli’ye Osmaniyespor’un güncel durumu ve geleceğe yönelik projeleri hakkında detaylı bilgiler sunduğunu belirtti. Kobaner, Bahçeli’nin Türk siyasi yaşamındaki etkili rolüne vurgu yaparak, "Bu ziyaretten dolayı çok mutluyuz ve büyük bir onur duyduk" dedi. Takımın genç ve dinamik yapısını ön plana çıkaran Kobaner, konuşmasında özellikle Osmaniye’nin genç yeteneklerinin Osmaniyespor çatısı altında mücadele ettiğini ve takımın bu gençlerle dinamik bir yapı sergilediğini aktardı. Başkan, kulübe verdiği manevi destekten dolayı Genel Başkana şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Genel Başkan Bahçeli: "Osmaniye’nin kıymetli evladına kapım her zaman açıktır"

MHP Genel Merkezi tarafından ziyarete ilişkin paylaşılan videoda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kulübün onursal başkanlığı teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği görüldü. Bahçeli, Başkan Kobaner'in memleketi Osmaniye'nin yetiştirdiği değerli bir evlat olarak kulübün başına getirilmesinin kendisini ayrıca çok memnun ettiğini belirtti. Deneyimli siyasetçi, "Her zaman kapım sizin gibi kıymetli bir evlada açıktır" diyerek Osmaniyespor’a ve yönetimine olan destek mesajını güçlü bir şekilde iletti. Bu açıklama, hem kulübe önemli bir motivasyon sağladı hem de Genel Başkanın memleketi olan Osmaniye’nin gençlik ve spor alanındaki faaliyetlerine olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Osmaniyespor camiası, bu ziyaretin takımın gelecekteki sportif başarılarına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor.