Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Bu saldırıları "yüzyılın soykırım suçu" olarak nitelendiren Bahçeli, İsrail'i "haydut ve deccal devlet" olarak tanımladı. Bahçeli, masum sivillere yönelik bu vahşetin hiçbir inanç ve kitaba sığmadığını belirterek, İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle en ağır siyasi ve hukuki bedelleri ödeyeceğini ifade etti.

"Sabır kalmadı, tehdide karşı tetikte olunmalı"

Bahçeli, Gazze'deki insani felaketin tahammül sınırlarını aştığını vurguladı. İsrail'in saldırganlığını sürekli olarak artırmasının Türkiye ve komşu coğrafyalar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Bahçeli, bu tehdit karşısında tüm olasılıkların değerlendirilmesi ve son derece tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Arap ve İslam ülkeleri zirvesinin sonuç bildirisinin de Gazze'ye yönelik operasyonu durdurmakta yetersiz kaldığını dile getiren Bahçeli, özellikle Körfez ülkeleri olmak üzere tüm İslam dünyasının Filistin davasına somut ve sonuç odaklı politikalarla sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Kudüs vurgusu ve uluslararası kınama çağrısı

MHP lideri, Kudüs'ün "İslam'ın onuru ve namusu" olduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı'nın Kudüs'le ilgili iddialarının "ayaklarının altında" olduğunu söyleyen Bahçeli, Kudüs'ün manevi statüsüyle oynamaya çalışanların insanlık vicdanında yok hükmünde olduğunu ifade etti. ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan eden kararını "büyük bir rezalet" olarak değerlendiren Bahçeli, Türkiye'nin bu meseleyi uluslararası gündemde tutma başarısına dikkat çekti.

"TRÇ ittifakı" önerisi

Bahçeli, Ortadoğu'daki sorunlara kalıcı çözüm getirilmesi için yeni bir strateji önerdi. ABD-İsrail "şer koalisyonuna" karşı mücadelede en uygun seçeneğin, "TRÇ İttifakı"nın kurulması olduğunu söyledi. Bu ittifakın Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşmasını öneren Bahçeli, Türk milletinin yeni yüzyılda çaresizliği ve çözümsüzlüğü reddettiğini vurguladı.

Türkiye'nin yeni yüzyılı ve terörle mücadele

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin geleceğine dair mesajlar veren Bahçeli, "Türk Devri"nin milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinleneceğini, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefiyle tescilleneceğini ifade etti. Hiçbir düşman gücün bu tarihsel akışı engelleyemeyeceğini söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin kararlılıkla yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.