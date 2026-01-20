Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda iç ve dış politikaya dair hayati açıklamalarda bulundu. Suriye’deki yeni oluşumdan emekli maaşlarına, toplumsal yozlaşma ile mücadeleden küresel barış vizyonuna kadar geniş bir yelpazede konuşan Bahçeli, özellikle Suriye’nin toprak bütünlüğü ve "Terörsüz Türkiye" hedefi üzerine sert ve net mesajlar verdi.

"Suriye’nin birliği, bölgesel barışın anahtarıdır"

Konuşmasının odağına Suriye’deki son gelişmeleri alan Devlet Bahçeli, Halep, Akka ve Deniz bölgelerinin esaretten kurtulmasını önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yayınladığı kararnamelerin MHP’nin önerileriyle örtüştüğünü belirten Bahçeli, "Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir" diyerek iki ülke arasındaki stratejik bağın altını çizdi.

Bahçeli, Suriye’de kapsayıcı, tüm etnik ve dini unsurları vatandaşlık temelinde birleştiren üniter bir yapının kurulması gerektiğini vurguladı:

"Suriye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esastır. Tek bayrak, tek devlet ve tek ordu çatısı altında, egemen eşitliğin her karış toprakta sağlandığı bir Suriye Cumhuriyeti, bölgesel barışa en büyük katkıyı verecektir."

"Kürt kardeşlerimiz başka, terör örgütleri başkadır"

Terörle mücadele konusundaki tavrını yineleyen Bahçeli, SDG ve YPG’nin Suriye’de sürdürülebilir bir geleceği olmadığını ifade etti. "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" idealinin 27 Şubat İmralı çağrısıyla uyumlu olduğunu hatırlatan MHP lideri, Kürt vatandaşlar ile terör örgütlerinin ayrı tutulması gerektiğini sert bir dille belirtti: "Kürt kardeşlerimiz başkadır, YPG ve SDG başkadır. Kürt kardeşlerimiz üzerinden yapılan spekülasyonlar kuyruklu yalan ve hayal mahsulüdür."

Emekli maaşları ve CHP’ye ekonomi eleştirisi

Ekonomik gelişmelere ve vatandaşın geçim derdine de değinen Bahçeli, en düşük emekli maaşının insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilmesi konusundaki kararlılığını yineledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu konudaki çıkışlarını "tatlı su kurnazlığı" olarak niteleyen Bahçeli, MHP’nin hazırladığı projeleri kürsüden gösterdi:

Barınma ve beslenme projeleri

Giyim Kuşam Desteği

Asgari İndeks Projesi

Bahçeli, "Bizim aklımızda da fikrimizde de Türkiye vardır. Boş işlerle uğraşmıyoruz. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir" dedi.

Toplumsal çürüme uyarısı: "Herkes Bihter ve Behlül olmuş"

Son dönemde artan asayiş olayları, uyuşturucu kullanımı ve magazin dünyasındaki skandallara tepki gösteren Bahçeli, Türkiye’nin bir "yaprak dökümü" yaşadığını savundu. İstanbul Güngören’de katledilen 15 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı anarak toplumsal ahlak vurgusu yaptı:

"Bakıyorsunuz sanatçı ve medya mensupları uyuşturucuyla anılıyor, özel jetlerde neler döndüğü belirsiz. Ülke yaprak dökümü olmuş; önüne gelen Bihter, önüne gelen Behlül olmuş. Milliyetçiliğin davası aynı zamanda bir ahlak davasıdır. Ahlak yoksa hiçbir şeyden bahsedemeyiz."

Küresel Barış için Erdoğan önerisi

Gazze ve Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değinen Bahçeli, Siyonizmin "şiddetle yazılmış senaryolarına" karşı direnç gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bölgesel barışın tesisi için dünya kamuoyuna seslenen Bahçeli, "Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Barışın başı Türkiye’dir" dedi.

"Kader gayrete meftundur"

Partisinin teşkilat çalışmalarına da değinen Bahçeli, 24 Ekim 2025’te başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri kapsamında 81 il ve 963 ilçede 76 binin üzerinde program gerçekleştirildiğini duyurdu. "Çalışmanın sınırı, başarının limiti yoktur" diyen Bahçeli, Türk Yüzyılı'nın ikinci çeyreğinde Türkiye’yi süper güç yapma hedefinden kopmayacaklarını belirterek konuşmasını Necip Fazıl Kısakürek’in "Bizim Şarkımız" şiiriyle noktaladı.

