Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında Cumhuriyeti, Türk devletler zincirinin ebediyete kadar var olacak son halkası olarak nitelendirdi ve yeni yüzyıl hedeflerine vurgu yaptı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ve yüksek hedefler

Bahçeli, Cumhuriyet'in ilk yüzyılının geride kaldığını ve ikinci yüzyılın ikinci yılına "hayranlık uyandıran diriliş ruhuyla ve yüksek hedeflerin refakatiyle" ulaşıldığını belirtti. Mesajında, önlerinde "perde perde açılan Türk ve Türkiye Yüzyılının canlı, cüretkar ve cesaret dolu umutları" bulunduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısının ve milli birlik ve kardeşlik ortamının güce güç kattığını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu ve küresel itibar

Genel Başkan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkenin huzur, istikrar ve refahla pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracağını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişe kıyasla çok daha müessir ve önünün açık olduğunu vurguladı. Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulmasının ülkeye "kalıcı bahar havası getireceğini" ve bunun bölgesel yansımaları olacağını söyledi. Bahçeli, bu amacın rahatsızlık yarattığı yerli ve yabancı odakların provokasyonlarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetin kurucu ruhu ve Türk-Kürt kardeşliği

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" gayesinin, Cumhuriyet'in kurucu ruhunun, Milli Mücadele'den doğan zaferin yeni yüzyıldaki nişanesi ve "Türk-Kürt kardeşliğinin şahlanış timsali" olduğunu belirtti. Cumhuriyetin, halka dayanan, demokrasiyle taçlanan ve kimsesizlerin kimsesi olan bir yönetim olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti devletinin payidar olacağını dile getirdi.

Milli birlik ve dayanışma güvencesi

Küresel şantaj ve baskı mekaniği ile iç ve dış ihanet şebekelerinin oyunlarının milli birlik ve dayanışma azmi karşısında "hükümsüz ve etkisiz kalmaya mahkum" olduğunu söyleyen Bahçeli, bunun teminatının büyük Türk milletinin asil evlatları olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin, "fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesillerin güvencesi" olduğunu ekledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelini, bin yıla yaklaşan tarih tecrübesi ve milli değerler üzerinde inşa ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet bir Sosyo-Kültürel gelişim aşamasıdır

Bahçeli, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim değişikliği olmadığını, "mütemadi nitelikli bir sosyo-kültürel gelişimin, buna bağlı milletleşme sürecinin geçmişle bütünlük içindeki yeni bir aşaması" olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin vatandaşlar arasında eşitliği ve katılımı sağladığını ve demokrasiye beşeri bir taban kazandırdığını belirtti.

Mesajının sonunda Bahçeli, aziz vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı; devletin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele kahramanlarına ve şehitlere rahmet diledi ve "Cumhuriyet'in ilelebet var olacağını inanmışlıkla ve kararlılıkla" beyan etti.