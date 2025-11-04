TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen FK, Fethiyespor karşısında elde ettiği 3 puanla son haftalardaki kötü gidişata dur dedi. İzmir ekibi, bu galibiyetle 4 maçlık kazanamama serisini noktalarken puanını 19’a yükseltti ve Play-Off hattına bir adım daha yaklaştı.

Dört haftalık durgunluk sona erdi

Sezona etkili bir başlangıç yapan Menemen FK, ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekmişti. Ancak sonraki dönemde performansında düşüş yaşayan sarı-lacivertliler, 4 maçlık süreçte galibiyet alamayarak puan tablosunda orta sıralara geriledi. Fethiyespor karşısında alınan kritik galibiyet, hem moral hem de sıralama açısından Menemen ekibi için büyük önem taşıdı.

Bilal Kısa yönetiminde Play-Off hedefi

Teknik Direktör Bilal Kısa yönetiminde istikrarlı bir oyun anlayışı geliştirmeye çalışan Menemen FK, son galibiyetin ardından ligde 7. sıraya yükseldi. Kısa ve ekibi, yakaladıkları çıkışı sürdürerek ilk 5 içerisine girmeyi ve Play-Off hattında kalıcı olmayı amaçlıyor.

İç sahada etkileyici performans

Menemen FK, bu sezon iç sahada sergilediği performansla öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı 6 karşılaşmada yalnızca bir kez mağlup olurken, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sezonun ilk iç saha maçında Arnavutköy Belediyespor’a kaybeden İzmir temsilcisi, o müsabakadan sonra evinde yenilgi yüzü görmedi ve son 5 maçta başarılı bir grafik çizdi.

Deplasmanda toparlanma hedefi

İzmir ekibi, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Son 3 deplasman maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Menemen FK, bu istatistiği tersine çevirmek istiyor. Bilal Kısa’nın öğrencileri, gelecek hafta sonu deplasmanda Mardin 1969 ile karşılaşarak hem serisini sürdürmeyi hem de dış saha performansını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA