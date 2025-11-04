TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen FK, Fethiyespor karşısında elde ettiği 3 puanla son haftalardaki kötü gidişata dur dedi. İzmir ekibi, bu galibiyetle 4 maçlık kazanamama serisini noktalarken puanını 19’a yükseltti ve Play-Off hattına bir adım daha yaklaştı.

Dört haftalık durgunluk sona erdi

Sezona etkili bir başlangıç yapan Menemen FK, ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekmişti. Ancak sonraki dönemde performansında düşüş yaşayan sarı-lacivertliler, 4 maçlık süreçte galibiyet alamayarak puan tablosunda orta sıralara geriledi. Fethiyespor karşısında alınan kritik galibiyet, hem moral hem de sıralama açısından Menemen ekibi için büyük önem taşıdı.

Bilal Kısa yönetiminde Play-Off hedefi

Teknik Direktör Bilal Kısa yönetiminde istikrarlı bir oyun anlayışı geliştirmeye çalışan Menemen FK, son galibiyetin ardından ligde 7. sıraya yükseldi. Kısa ve ekibi, yakaladıkları çıkışı sürdürerek ilk 5 içerisine girmeyi ve Play-Off hattında kalıcı olmayı amaçlıyor.

İç sahada etkileyici performans

Menemen FK, bu sezon iç sahada sergilediği performansla öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı 6 karşılaşmada yalnızca bir kez mağlup olurken, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sezonun ilk iç saha maçında Arnavutköy Belediyespor’a kaybeden İzmir temsilcisi, o müsabakadan sonra evinde yenilgi yüzü görmedi ve son 5 maçta başarılı bir grafik çizdi.

Deplasmanda toparlanma hedefi

İzmir ekibi, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Son 3 deplasman maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Menemen FK, bu istatistiği tersine çevirmek istiyor. Bilal Kısa’nın öğrencileri, gelecek hafta sonu deplasmanda Mardin 1969 ile karşılaşarak hem serisini sürdürmeyi hem de dış saha performansını güçlendirmeyi hedefliyor.