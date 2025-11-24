Son Mühür- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı Adası’na ziyaret kararı almasının ardından ilk istifa haberi geldi. Komisyonda ret oyu kullanan Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, komisyon üyeliğinden çekileceğini TBMM Başkanlığı’na bildirecek.

İmralı ziyareti ve Altıntaş’ın tepkisi

Komisyon, bu hafta İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek. 32 oyla kabul edilen ziyaret kararına karşı çıkan Altıntaş, Sözcü Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, geçmişte adada yaşanan olayların hafızalarda tazeliğini koruduğunu ve ziyaretin yeni krizlere yol açmamasını temenni ettiğini belirtti.

Altıntaş, “Terörist ile pazarlık yapılmasını doğru bulmuyoruz. İmralı’da hangi konular görüşülecek? Zaten Öcalan söyleyeceklerini yıllardır dile getiriyor. Burada bir anlaşma masası mı kurulacak? PKK’ya ve Öcalan’a meşruiyet kazandırma girişimi mi söz konusu?” ifadelerini kullandı.

Süreçte tartışma konuları

Altıntaş, süreçte ortaya çıkan taleplerin olağan dışı boyutlara ulaştığını ve bu taleplerin milletin egemenlik haklarıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdiğini söyledi. Altıntaş’a göre, ana dilde eğitim ve üniter devletin yerinden yönetimle federe bir yapıya dönüştürülmesi gibi konular gündeme gelmiş durumda.

Oylama detayları

Komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin oylamasında; CHP ve Yeniden Refah Partisi katılmadı. AK Parti, MHP, Demokrat Parti, TİP ve EMEP “evet” oyu verirken, DSP, HÜDA-PAR ve Demokrat Parti “hayır” oyu kullandı. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Sonuç olarak 32 “evet”, 3 “hayır” ve 2 çekimser oyla karar kabul edildi.

Haydar Altıntaş kimdir?

1973 doğumlu Altıntaş, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu ve 1977’den beri Balıkesir’de iş hayatına devam ediyor. Doğru Yol Partisi’nde ilçe ve il başkanlığı görevlerinde bulunan Altıntaş, 1989-1999 yıllarında Balıkesir belediye meclisinde iki dönem görev aldı. Demokrat Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı ve GİK üyeliği yapan Altıntaş, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İzmir Milletvekili olarak Meclis’e girdi. Evli ve bir çocuk babasıdır.