Son Mühür- CHP'yle Cumhur İttifakı arasındaki ipler geriliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'le samimi bir sohbet toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamada ''CHP’nin sonu karanlık, millet nazarındaki itibarı da sıfırdır" mesajına Özgür Özel,

''"Bu tür açıklamalar, partimizin birliğini zedeleyemez. Biz, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle cevap vermişti.

Bahçeli'nin ardından CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef tahtasına koyan diğer isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın oldu.

Özgür Özel farkında mısın?



''Özgür Özel farkında mısın? Geliyor gelmekte olan'' diyen Semih Yalçın,

''CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık hâline getirdi. Özel, tutarsızlıkları ve acemilikleri yüzünden siyasi şimşekleri her üzerine çektiğinde MHP’ye saldırıyor.

Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı. Özel’in saptığı bir başka zulmet yolu da CHP’nin politikalarını “Kinimiz dinimizdir.” düsturuna dayaması oldu.'' hatırlatmasında bulundu.

Musalla taşı yapacaktır...



''Özgür Özel; siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor.'' diyen Semih Yalçın,

''Bu gidişin sonunu haber verelim: Adında bulunan “halk”, ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır.'' uyarısında bulundu.