Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, 24 Ağustos’ta Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama kararı

Savcılıkta ifadesi alınan Sayhan, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Hakimlik, Sayhan’ın tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini kararlaştırdı.

Bahçeli ile yakınlığı gündeme gelmişti

Kamuoyunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakınlığıyla bilinen Sayhan, daha önce de siyasi bağlantılarıyla gündeme gelmişti. Tutuklanma kararı sonrasında bu ilişki yeniden tartışma konusu oldu.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 7 şüpheli ise doğrudan serbest kalmıştı.