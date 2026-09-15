Son Mühür / Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İlksen Özalper’in tutukluluğunun devam etmesine tepki gösterdi.

“Manisa burnunda tütüyor”

Özalper’in asılsız iddialarla ve hiç alakası olmayan konularla ilişkilendirildiğini savunan Bakırlıoğlu, kendisini tutukluluk sürecinde iki kez ziyaret ettiklerini, avukatlarının ise düzenli olarak ziyaretlerini sürdürdüğünü belirtti.

Son ziyaretlerinin yaklaşık bir hafta ila 10 gün önce gerçekleştiğini ifade eden Bakırlıoğlu, Özalper’in tüm Manisalılara selam gönderdiğini söyledi. Bakırlıoğlu, Özalper’in Manisa’ya duyduğu özlemi, “Manisa burnumda tütüyor” sözleriyle dile getirdiğini aktardı.

“Bir an önce aramızda görmek istiyoruz”

Özalper’in tutukluluğuna yönelik avukatları tarafından sürekli itiraz dilekçeleri verildiğini belirten Bakırlıoğlu, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve Özalper’in yeniden aralarına katılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Bakırlıoğlu, “İlksen Başkan’ın bugün Sincan Cezaevi’nde geçirdiği her dakika bu ülkenin ayıbıdır” diyerek Özalper’e destek verdi. Bakırlıoğlu, “İlksen Başkanımızı seviyoruz, destekliyoruz ve bir an önce aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.