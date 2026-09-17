Manisa’da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Manisa merkez, Akhisar ve Soma’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basıldı

Edinilen bilgilere göre, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler sonucunda, farklı tarihlerde uyuşturucu satışı yaptıkları delillendirilen 23 şüpheli belirlendi.

Manisa, Akhisar ve Soma Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, “torbacı” olarak tabir edilen 23 sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 989 adet sentetik ecza hap, 9 adet ecstasy hap, 6,4 gram metamfetamin, 5,24 gram esrar ve 3,53 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız silah ile bu silahlara ait 28 fişek bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.