İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen adli bir süreç, futbol dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Günümüzde Merkez Hakem Kurulu'nun bir numaralı koltuğunda oturan Ferhat Gündoğdu, başlatılan geniş çaplı bir tahkikat neticesinde şüpheli sıfatıyla emniyet birimlerince gözetim altına alındı.

FERHAT GÜNDOĞDU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Adli makamların kolluk kuvvetlerine talimat vermesine neden olan hukuki sürecin fitili, mağdur sıfatıyla başvuran bir şahsın beyanlarıyla ateşlendi. Savcılığa ulaşan şikayet üzerine derinleştirilen araştırmada, zanlılara yöneltilen temel suçlamaların "resmi belgede sahtecilik" ve bilinçli "mobbing" uygulamaları olduğu ortaya çıktı. Operasyon düğmesine basan yetkililer, aralarında aktif gözlemci ve hakemlerin de bulunduğu, kurul başkanıyla beraber toplam yedi kişiyi kapsayan bir yasal işlem başlattı.

MASAK VE HTS İNCELEMESİ: OPERASYON KAÇ İLDE DÜZENLENDİ?

İddiaların ciddiyeti sebebiyle soruşturma mekanizması çok yönlü bir filtreleme üzerinden yürütülüyor. Açık kaynak taramalarının yanı sıra, şüphelilerin para trafiklerini mercek altına alan MASAK raporları ve telefon görüşme ağlarını belgeleyen HTS kayıtları da dava dosyasına dâhil edildi. İlave olarak tanık anlatımları ve bilirkişi incelemelerinin de yön verdiği tahkikat aşamasında, İstanbul merkez olarak belirlendi ve operasyon eş zamanlı biçimde dört farklı kente yayılarak hedefteki yedi kişi başarıyla yakalandı.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE EĞİTİM GEÇMİŞİ NASIL?

Soruşturmanın baş aktörü konumundaki Ferhat Gündoğdu, 1969 senesinde dünyaya gelmiştir. Yükseköğrenim temellerini askeri bilimler üzerine kuran Gündoğdu, 1987 ile 1991 yılları arasında Kara Harp Okulu bünyesinde işletme ve yönetim programından mezun oldu. Uzmanlaşma evresinde sivil akademiyi tercih eden isim; 2002-2004 periyodunda Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi, ardından 2005-2007 aralığında Atatürk Üniversitesi'nde işletme üzerine iki ayrı yüksek lisans derecesi elde etti. Akademik yolculuğunu 2014 yılında yine Ankara Üniversitesi'nde savunduğu spor yönetimi doktorası ile taçlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında yıllarca çeşitli kademelerde yöneticilik yapan tecrübeli futbol adamı, ilk olarak 2021 senesinde MHK Başkanlığı koltuğuna oturmuş, sonrasında ise 2024 yılı itibarıyla kuruldaki görevine ikinci kez getirilmişti.